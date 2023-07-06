Делаем домашний скраб — пена для бритья и сахар: натираемся раз в неделю (вид будто только из спа-салона)

Ваша кожа станет ухоженной, нежной, упругой и посвежевшей, если вы раз в неделю будете делать скрабирование тела.

Для этого вовсе не нужно отправляться в спа-салон или покупать дорогое средство. Используйте то, что есть у каждого дома: пену для бритья и сахар.

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Смешайте оба ингредиента и натирайте получившимся скрабом тело 3-5 минут. Особенное внимание уделите пяточкам и локтям. После процедуры примите душ или ванну и нанесите питательный крем либо масло.

Ваша кожа будет как у младенца!

Источник: дзен-канал «Домашние советы»