Делаем домашний скраб — пена для бритья и сахар: натираемся раз в неделю (вид будто только из спа-салона)

Ваша кожа станет ухоженной, нежной, упругой и посвежевшей, если вы раз в неделю будете делать скрабирование тела.
Для этого вовсе не нужно отправляться в спа-салон или покупать дорогое средство. Используйте то, что есть у каждого дома: пену для бритья и сахар.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Смешайте оба ингредиента и натирайте получившимся скрабом тело 3-5 минут. Особенное внимание уделите пяточкам и локтям. После процедуры примите душ или ванну и нанесите питательный крем либо масло.
Ваша кожа будет как у младенца!
Источник: дзен-канал «Домашние советы»