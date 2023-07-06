Оставили нож в соленой воде на 30 минут: острее он никогда не был — раскрываем способ

Нож можно наточить до самого лучшего состояния даже не имя специальной заточки под рукой. Хозяюшкам больше не нужно будет ждать мужа после работы, чтобы попросить его о помощи.

Имея под рукой фарфоровую чашку и соль они сами все сделают с легкостью.

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Налейте в чашку воды, растворите в ней чайную ложку с горкой соли. Поместите в раствор нож лезвием вниз. Спустя 30 минут нож достаньте из воды. Воду вылейте, а чашку переверните.

И наточите нож о донышко чашки, двигая боковыми сторонами лезвия то с одной стороны, то с другой. Вы удивитесь результату!

Источник: дзен-канал «Домашние советы»