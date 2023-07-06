Оставили нож в соленой воде на 30 минут: острее он никогда не был — раскрываем способ

Нож. Фото: Global Look Press

Этот лайфхак спасет вас, когда специального приспособления для заточки ножей не будет под рукой.

Нож можно наточить до самого лучшего состояния даже не имя специальной заточки под рукой. Хозяюшкам больше не нужно будет ждать мужа после работы, чтобы попросить его о помощи.

Имея под рукой фарфоровую чашку и соль они сами все сделают с легкостью.

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Налейте в чашку воды, растворите в ней чайную ложку с горкой соли. Поместите в раствор нож лезвием вниз. Спустя 30 минут нож достаньте из воды. Воду вылейте, а чашку переверните.

И наточите нож о донышко чашки, двигая боковыми сторонами лезвия то с одной стороны, то с другой. Вы удивитесь результату!

Источник: дзен-канал «Домашние советы»

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