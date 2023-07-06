Чем посыпать чеснок, чтобы он долежал до следующего лета — будет свежим, словно только с грядки

Многие огородники выращивают чеснок в огромном количестве. Делают они это, чтобы запасов ароматного овоща хватило надолго. Но они забывают о том, что его нужно правильно хранить. Поэтому уже через 2–3 месяца чесночные зубчики становятся дряблыми и безвкусными.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, наши бабушки посыпали чеснок песком. Все просто. Возьмите деревянный ящик и распределите по его дну хорошо просушенный песок. Затем положите чесночные головки: овощи не должны соприкасаться друг с другом. И повторите слой песка. Соблюдайте эту последовательность действий, пока коробка не будет полной.

Если все сделать правильно, то чеснок останется свежим минимум до лета. А некоторые хозяйки утверждают, что он не утратит вкус до следующего сбора урожая.

Источник: издание belnovosti.by.