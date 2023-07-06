Подкормку подсказала бабушка: все завидовали ее помидорам — теперь у самих размером с дыню

Наши бабушки отлично обходились без новомодных удобрений и всегда собирали роскошный урожай со своих участков.

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Мудрые женщины точно знают, что все важное нам может дать сама природа. Так зачем пичкать посадки разной химией?

Роскошное удобрение для томатов и других огородных культур можно сделать из обычной травы. Используйте сорванные сорняки и скошенный газон с пользой для посадок. Отличный эффект дает крапива, которой обычно море у заборов. Сорвите и пусть она подарит вам суперурожай помидоров. Они вырастут крупными, сочными, сладкими, в большом количестве.

Сорванную траву положите в любую большую емкость (например, в бочку или ведро) ровно до половины, залейте водой доверху, накройте крышкой. Настаивайте до двух недель. Все зависит от погоды, если прохладно — то держите дольше на несколько дней.

Далее возьмите один литр настоя на ведро воды и полейте помидоры. Они будут рады такому богатому питательному рациону. Дадут много плодов, а болезни исчезнут.

Источник: дзен-канал «Хозяюшка».