Эффективнее Израиля: назван лучший российский антивозрастной крем — стоит копейки

Специалисты «МаркиКачества» проанализировали марки российских антивозрастных кремов и выявили лучшие. Опирались эксперты на качественный состав и на цену в магазине.

Лучшим оказался Kora Phytocosmetics, который стоит на прилавках всего 500 рублей. Во Франции есть аналог, но по цене превышает в несколько раз. Это Vichy Liftactiv Collagen Specialist за 3500 рублей.

По мнению специалистов, это средство быстро борется с морщинами и имеет накопительный эффект. То есть гладкое лицо будет еще долго.

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