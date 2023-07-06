Уберите молоко и воду: булку для котлет нужно вымачивать в другом напитке — получится в разы вкуснее

Чтобы котлеты получились мягкими и воздушными, многие кулинары смешивают фарш с подсохшей булкой.

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Хлеб перед этим необходимо замочить. И тут возникают споры. Некоторые хозяйки используют для этих целей молоко, а другие говорят, что мякиш следует заливать обычной водой.

Об этом мало кто догадывается. Но есть третий вариант. Самые продвинутые кулинары размягчают буханку с помощью слабой заварки. Для ее приготовления рекомендуется брать листья черного чая.

Если воспользоваться этой хитростью, то блюдо станет нежнее, чем с добавлением молока, и ароматнее, чем при замачивании хлеба в воде.

Источник: издание belnovosti.by