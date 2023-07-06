Вырастили укроп без «зонтиков»: секрет от агронома с 30-летним стажем

На укропе часто вырастают «зонтики», которые многие хозяйки используют для засолки овощей на зиму. Но если вы не планируете закатывать банки, то лучше не доводить зелень до такого состояния.

Срывайте их, они забирают у перьев питательные вещества, и то, что вы режете в салат, погибнет.

Также тщательно поливайте укроп, это обеспечит вам прирост более пышной зелени.

Ну и не забудьте правильно удобрять. На 5 литров воды разведите 10 грамм калийной соли и аммиачной селитры. Полученным раствором полейте укроп — зелень засияет.

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