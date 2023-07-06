Перед тем, как убрать стрелки чеснока, прочитайте это: вы все ломаете неправильно — головки потом не растут

Стрелки у чеснока садоводы и огородники убирают каждый год, чтобы добиться высокого урожая культуры. Так люди перераспределяют силы растения.

Вместо того, чтобы тратить энергию и питательные вещества на создание семян, чеснок начинает наращивать головки.

Однако огородники иногда видят обратный эффект — без стрелок растение начинает чахнуть и плохо развивает головки. Почему?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Во-первых, нужно выбрать правильный момент для ломки стрелок. Тогда, когда стрелка уже отросла, но еще скручена в кольцо. Ее аккуратно вытягивают или ломают.

Во-вторых, крайне важна подходящая для этого погода — обязательно солнечная и сухая. Если будет пасмурно и влажно, на месте слома образуется гниль. И чесноку придется пустить всю свою жизненную силу на борьбу с недугом, а не на образование головок. Так вы урожая не добьетесь, а только все испортите.

Источник: Telegram-канал «Дачник»