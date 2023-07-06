Иностранцы не могут это есть, а мы обожаем: блюда, которые вводят в ступор

Иностранные туристы часто удивляются нашей еде. Мол, как вообще можно это есть? А мы едим, да с удовольствием!

Больше всего их шокирует сало. Жители других государств искренне не понимают, как можно употреблять в пищу голимый жир. Но, видимо, эти люди просто не пробовали сочетать его с бородинским хлебом.

Заливная рыба тоже удивляет иностранцев. Но тут важно вкусно приготовить. Если хозяйка не справится, то и русские не смогут есть это блюдо.

Ну и квас. Жители других стран искренне не понимают, как можно пить напиток, который забродит у вас в желудке. А мы любим и детям даем.

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