Чем кормить ежика на даче: приманивайте обязательно — вредителей и грызунов не увидите

Ежики приносят большую пользу садоводам и огородникам. Они эффективно уничтожают грызунов и вредителей на участке, а вы не тратите свои силы и время. К тому же ваши посадки обходятся без химии благодаря этому симпатичному зверьку.
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В рацион ежей входят: мыши, змеи, слизни, улитки, черви, гусеницы и другие насекомые. Обязательно приманивайте этих животных и подкармливайте их доступными средствами. Но не кормите их всем подряд, иначе животное пострадает и погибнет.
Ни в коем случае не давайте ежику молоко и другие молочные продукты. У ежиков непереносимость лактозы. Им нельзя также сладости, капусту и картофель.
А вот сырое яйцо, сырое мясо, хлеб и овсяная каша на воде пойдут зверьку на пользу.
Источник: agro-market.net