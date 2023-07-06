Чем кормить ежика на даче: приманивайте обязательно — вредителей и грызунов не увидите

Ежики приносят большую пользу садоводам и огородникам. Они эффективно уничтожают грызунов и вредителей на участке, а вы не тратите свои силы и время. К тому же ваши посадки обходятся без химии благодаря этому симпатичному зверьку.

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В рацион ежей входят: мыши, змеи, слизни, улитки, черви, гусеницы и другие насекомые. Обязательно приманивайте этих животных и подкармливайте их доступными средствами. Но не кормите их всем подряд, иначе животное пострадает и погибнет.

Ни в коем случае не давайте ежику молоко и другие молочные продукты. У ежиков непереносимость лактозы. Им нельзя также сладости, капусту и картофель.

А вот сырое яйцо, сырое мясо, хлеб и овсяная каша на воде пойдут зверьку на пользу.

Источник: agro-market.net