Доллар и евро достигли «барического дна»: когда все прекратится

В четверг, 6 июля, доллар достиг 93 рубля, а евро стоит уже 101. Таких цифр в 2023 году еще не было, иностранные валюты обновили свои аномальные максимумы.

«Геополитическая неопределенность остается высокой, форс-мажорные события усиливают риски к снижению курса рубля», — заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

Можно сказать, рубль уже достиг «барического дна», и пока, по мнению экспертов, ситуация не изменится. Возможно, рубль стабилизируется осенью, но все будет зависеть от мировой обстановки.

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