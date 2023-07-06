Объявлен курс доллара на 12 июля: будет пик аномалии, самый пессимистичный сценарий

Курс доллара продолжает стремительно расти, обновляя каждый день исторические максимумы. В четверг, 6 июля, «американец» достиг 92,43 рубля, чего не было уже больше года.

Экономические эксперты пока не видят основания для снижения российской валюты. А на следующей неделе аналитики прогнозируют новую аномалию.

«Пока сбывается самый пессимистический сценарий. К среде, 12 июля, доллар может покорить отметку в 100», — заявила экономист Екатерина Константинова.

На рубль, по ее словам, давит рост импорта в объемах и ценах.

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