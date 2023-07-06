Забыли про химию для унитаза: теперь просто пропитываем уксусом — все желтые наслоения сами растворяются

Запах бытовой химии для удаления минеральных наслоений и мочевого камня на унитазе переносят далеко не все люди. Да и зачем дышать едкой вонью, когда тот же самый эффект может дать обычный уксус.

Он, к слову, стоит в разы дешевле многих специальных средств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы удалить грязь с унитаза, протрите его тряпочкой насухо. А воду из колена протолкните вниз в трубу ершиком.

Далее смочите салфетки уксусом и положите их на загрязнения. Оставьте на ночь или на день перед работой. Потом просто снимите салфетки и промойте ершиком. Все слезет на глазах!

Даже самый тяжелый налет, включая мочевой камень, легко смоется.

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия»