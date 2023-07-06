Забыли про химию для унитаза: теперь просто пропитываем уксусом — все желтые наслоения сами растворяются

Запах бытовой химии для удаления минеральных наслоений и мочевого камня на унитазе переносят далеко не все люди. Да и зачем дышать едкой вонью, когда тот же самый эффект может дать обычный уксус.
Он, к слову, стоит в разы дешевле многих специальных средств.
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Чтобы удалить грязь с унитаза, протрите его тряпочкой насухо. А воду из колена протолкните вниз в трубу ершиком.
Далее смочите салфетки уксусом и положите их на загрязнения. Оставьте на ночь или на день перед работой. Потом просто снимите салфетки и промойте ершиком. Все слезет на глазах!
Даже самый тяжелый налет, включая мочевой камень, легко смоется.
Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия»