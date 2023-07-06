Полили огурцы средством из аптеки за 30 рублей — случилось чудо

Огурцы, как и все другие растения на даче, надо удобрять и поливать. Иначе овощей вы не дождетесь, а лишь потратите свое время и силы.

Опытные дачники активно используют в июле дешевое аптечное средство, которое стоит не больше 30 рублей. И это перекись водорода.

Препарат помогает бороться с вредителями и способствует росту. Но тут важно знать правильные пропорции, в противном случае можно навредить.

Смешайте 20 ложек 3% раствора с ведром воды. Полейте огурцы вечером или утром. Под каждый куст — 0,5 литра. Плоды начнут расти быстрее, устанете собирать.

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