Посоветовали полить огурцы лимонной кислотой: увидели результат — глазам не поверили (все плодами увешаны)

Лимонная кислота продается в магазинах за копейки, а может принести великую пользу на вашем участке. Попробуйте полить ей огурчики, и вы удивитесь результату.

Кислота стимулирует развитие огурцов, помогает растениям быстро и мощно развиваться, наращивать сочные и вкусные плоды, которых будет великое множество.

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Одну столовую ложку лимонной кислоты растворите в небольшом количестве теплой воды. Вылейте этот состав в десятилитровое ведро с обычной водой для полива.

Полейте огурцы этой подкормкой из расчета: на один корень по два стакана состава. Повторяйте процедуру каждый вечер.

Источник: дзен-канал «АиФ Новосибирск»