Каждый год кидаем под помидоры в июле: урожай внушает только гордость — плоды с арбузик

Без всякой химии томаты в огороде можно довести до совершенства. Проверенное удобрение дает потрясающий стимулирующий эффект.

Если вы внесете этот состав в июле, то до осени будете снимать роскошный урожай крупных и сладких томатов, а нарастет их вдвое больше обычного.

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Смешиваем по одному килограмму горчичного жмыха, древесной золы, добавляем литровую баночку дробленой в порошок скорлупы. Разбрасываем у корней томатов.

Этот состав сделает почву пушистой, насыщенной полезными веществами, спасет томаты от гнили, вредителей и болезней, простимулирует плодоношение.

Источник: дзен-канал «Полезное ТВ»