Вытравили весь нагар аптечным средством за 15 рублей: сошел хлопьями сам, сковороды как новые

Перекись водорода стоит в аптеках от 11 рублей, сущие копейки. При этом на отлично помогает в быту. Если соединить ее с дешевенькой пищевой содой, то получится отличное средство от нагара.

Черные наслоения, которые копились на посуде десятилетиями, легко сойдут под давлением реакции данных веществ.

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Берем две столовые ложки средства для мытья посуды или жидкого мыла, одну ложку соды, две ложки перекиси водорода, смешиваем. Получится пена, которая нам нужна, чтобы убрать нагар.

Наносим этот состав на подгоревшую поверхность посуды, оставляем на 30 минут, потом металлической губкой снимаем наслоения. Это будет сделать очень легко!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»