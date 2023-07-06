Отсчитываем ровно 40 капель: подкормка превзошла ожидания — огурцов столько, что раздаем

Садоводы, которые пробуют эту подкормку на 40 каплях йода, всегда удивляются эффекту. Удобрение является не только мощным стимулятором роста растений и плодов, но и природным лекарем.
Подкормка избавляет от гнили, делает профилактику от множества недугов, уничтожает болезни огурцов и вредителей.
Смешиваем 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки. Добавляем ровно 40 капель йода.
Полученным раствором опрыскиваем огурцы, когда на них не попадают прямые солнечные лучи.
Источник: дзен-канал «Зеленые истории».