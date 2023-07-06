Названы самые стойкие в мире духи — многогранный шлейф

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У парфюма аромат цветочный.

Специалисты из «МаркиКачества» провели исследование и выявили самые стойкие в мире духи. Эксперты учитывали состав и личные предпочтения покупателей.

В итоге на первом месте оказались Versace Crystal Noir. У этого парфюма цветочный аромат и многогранный шлейф. Стойкость может сохраняться до двух недель.

В России особенной популярностью эти духи пользуются у жительниц восточных областей. Считается, что аромат придает женственность и уверенность в себе.

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