Пенсионерам выплатят по 50 тысяч рублей — кто в списке

В ближайшее время пенсионерам начнут выплачивать новые компенсации. Но коснется это тех людей, которые находятся в беде: либо болеют, либо пострадали в результате стихийного бедствия.
Речь идет об экстренной финансовой помощи.
«Для этого важно, чтобы человек проживал один или в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров», — заявила специалист в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева.
В каждом регионе суммы выплат разные, но в Подмосковье, например, пенсионер, лишившийся своего жилья в результате несчастного случая, получает 50 тысяч рублей в год.
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