Когда посмотрели на огурцы после этой подкормки — рты раскрыли: помог простой йод из аптеки

Огурцы. Фото: соцсети

Этот состав стоит копейки, а эффект дает потрясающий.

Спасти огурцы от гнили и целого списка болезней и вредителей, активировать рост растений и плодоношение, поднять иммунитет может дешевенькая народная подкормка на основе йода и сыворотки.

Вы с легкостью приготовите данный состав самостоятельно и увеличите урожай своих огурчиков в разы.

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Используйте 9 литров теплой воды, 1 литр свежей молочной сыворотки. Смешайте эти жидкости, добавьте 40 капель обычного аптечного йода.

Полученным составом опрыскайте огурцы, когда на них не падают прямые солнечные лучи.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»

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