Когда посмотрели на огурцы после этой подкормки — рты раскрыли: помог простой йод из аптеки

Спасти огурцы от гнили и целого списка болезней и вредителей, активировать рост растений и плодоношение, поднять иммунитет может дешевенькая народная подкормка на основе йода и сыворотки.
Вы с легкостью приготовите данный состав самостоятельно и увеличите урожай своих огурчиков в разы.
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Используйте 9 литров теплой воды, 1 литр свежей молочной сыворотки. Смешайте эти жидкости, добавьте 40 капель обычного аптечного йода.
Полученным составом опрыскайте огурцы, когда на них не падают прямые солнечные лучи.
Источник: дзен-канал «Зеленые истории»