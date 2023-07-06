Когда посмотрели на огурцы после этой подкормки — рты раскрыли: помог простой йод из аптеки

Спасти огурцы от гнили и целого списка болезней и вредителей, активировать рост растений и плодоношение, поднять иммунитет может дешевенькая народная подкормка на основе йода и сыворотки.

Вы с легкостью приготовите данный состав самостоятельно и увеличите урожай своих огурчиков в разы.

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Используйте 9 литров теплой воды, 1 литр свежей молочной сыворотки. Смешайте эти жидкости, добавьте 40 капель обычного аптечного йода.