Прошло три дня, и поразились: простая подкормка переродила огурцы — таких мощных не видели

Опытные огородники знают этот состав для стимуляции развития огурцов уже давно. Если вы не использовали данную подкормку, обязательно попробуйте.
Она оздоравливает растения, увеличивает плодоношение, стимулирует развитие культуры и даже уничтожает ряд вредителей и болезни.
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В 2 литра молока положите 50 граммов прессованных дрожжей и 2 столовые ложки сахара.
Оставьте настаиваться на сутки в теплице. Перед использованием раствора доведите объем жидкости до 20 литров. Потом перед поливом добавьте в подкормку 20 капель йода.
На 1 корень огурца вылейте по 1 литру этого состава у земли. Предварительно грядку пролейте теплой водой.
Источник: дзен-канал «Уральская провинция»