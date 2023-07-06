Прошло три дня, и поразились: простая подкормка переродила огурцы — таких мощных не видели

Опытные огородники знают этот состав для стимуляции развития огурцов уже давно. Если вы не использовали данную подкормку, обязательно попробуйте.

Она оздоравливает растения, увеличивает плодоношение, стимулирует развитие культуры и даже уничтожает ряд вредителей и болезни.

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В 2 литра молока положите 50 граммов прессованных дрожжей и 2 столовые ложки сахара.