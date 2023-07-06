Аптечный порошок за 27 рублей в момент вывел муравьев и тлю с участка: делимся хитрой приманкой

Агроном Людмила Шубина заявила, что бороться с тлей, не прогнав муравьев с участка, просто бесполезно. Именно эти насекомые приносят на ваши посадки вредителей и потом их активно разводят.

Так что изведите мурашей, вслед за ними исчезнет и тля.

Очень эффективно против тли работает порошок борной кислоты, он продается в каждой аптеке рублей за 27.

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