Аптечный порошок за 27 рублей в момент вывел муравьев и тлю с участка: делимся хитрой приманкой

Агроном Людмила Шубина заявила, что бороться с тлей, не прогнав муравьев с участка, просто бесполезно. Именно эти насекомые приносят на ваши посадки вредителей и потом их активно разводят.
Так что изведите мурашей, вслед за ними исчезнет и тля.
Очень эффективно против тли работает порошок борной кислоты, он продается в каждой аптеке рублей за 27.
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Чтобы приготовить убийственную приманку для насекомых, возьмите 100 граммов любого варенья, соедините с 1 чайной ложкой борной кислоты. Разложите состав в любые мелкие тары и расставьте у муравейников. Насекомые исчезнут.
Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск»