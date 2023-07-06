Курс доллара подскочил выше 92 рублей, евро взлетел за 100: и вырастут еще — даем цифры, а не сказки

Курс доллара в начале торгов 6 июля поднялся выше 92 рублей впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи. Валюта преодолела психологическую отметку, достигнув цифры в 92,39 рубля.

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Евро торгуется в той же тенденции, превысив 100 рублей, впервые с 29 марта 2022 года. Его предельная цифра утра четверга – 100,31 рублей.

Старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин, считает, что это еще не предел. К концу июля валюта будет стоить еще дороже. Он полагает, что доллар запросто достигнет 95 рублей. И допускает курс в 100 рублей.

Позже ситуацию спасет налоговый период с 28 июля в России, когда бизнесмены выплеснут на рынок «лишнюю» валюту и удешевят ее этим.

Источник: 1prime.ru, РИА Новости