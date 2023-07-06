Почему доллары точно продавать не стоит: раскрываем реальную причину, цифры и до какого срока

В конце июля россияне смогут выгодно продать доллары, утверждает старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Эксперт полагает, что к этому времени «американец» дорастет до 95 рублей, а то и 100. После чего пойдет на спад и долго не будет так выгодно стоить.

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«Я думаю, что до конца месяца (28 июля — уплата нефтегазовых налогов, которая активизирует продажу экспортерами валюты) у рубля будет мало причин для укрепления. Поэтому продавать можно будет через три недели», — сказал аналитик.

Центробанк уже заявил, что не будет укреплять рубль, поскольку не видит для этого причин. Так что других внешних факторов для изменения ситуации на валютном рынке пока нет.

Источник: РИА Новости, 1prime.ru