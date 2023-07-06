«Стоит выключать из розетки»: как поступать с электроприборами во время грозы

Стало известно, нужно ли выключать электроприборы во время грозы.

Мастер по ремонту Олег Батраев объяснил, что остаться без техники можно только за пределами города. И молния представляет угрозу чаще для телевизора.

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