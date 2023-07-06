«Стоит выключать из розетки»: как поступать с электроприборами во время грозы

Молния. Фото: Global Look Press 

Эксперт рассказал, опасаться ли за технику.

Стало известно, нужно ли выключать электроприборы во время грозы.

Мастер по ремонту Олег Батраев объяснил, что остаться без техники можно только за пределами города. И молния представляет угрозу чаще для телевизора.

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«Телевизор обязательно стоит выключать из розетки в сельской местности, потому что там сохраняются воздушные линии, а в больших населенных пунктах коммуникации подведены от земли», – отметил специалист в беседе с gorodovoy.ru.

Напомним, ранее синоптики рассказали о погоде в ближайшее время.

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