Какие продукты подорожают уже скоро – комментарий финансового консультанта

Еда. Фото: Global Look Press

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова поделилась экспертным мнением о происходящей ситуации в супермаркетах.

Стало известно, на какие продукты снова поменяют ценники

При этом сумма на них изменится в большую сторону.

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«Транспортировку никто не отменял. Согласно оценкам аналитиков, мы можем увидеть рост цен на хлеб и растительное масло. Не на много, 5-6%, но все же», – отметила эксперт.

«Также подорожать может гречка. Замены этим продуктам нет, так что цены будут расти постепенно и не столь интенсивно», – заключила специалист в vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперт рассказала, как новый МРОТ может отрицательно повлиять на экономику.

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