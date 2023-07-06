Какие продукты подорожают уже скоро – комментарий финансового консультанта

Стало известно, на какие продукты снова поменяют ценники
При этом сумма на них изменится в большую сторону.
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«Транспортировку никто не отменял. Согласно оценкам аналитиков, мы можем увидеть рост цен на хлеб и растительное масло. Не на много, 5-6%, но все же», – отметила эксперт.
«Также подорожать может гречка. Замены этим продуктам нет, так что цены будут расти постепенно и не столь интенсивно», – заключила специалист в vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как новый МРОТ может отрицательно повлиять на экономику.