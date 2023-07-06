Эксперты назвали вещи, которые плохо влияют на работу мастера маникюра

Эксперты рассказали, что нельзя делать перед походом к мастеру маникюра.
Если вы сами снимаете предыдущее покрытие, убираете загрязнения из-под ногтей, то не надейтесь получить идеальный маникюр в салоне.
Еще некоторые ходят в бассейн или распаривают руки, срезают кутикулу и подпиливают ногти перед походом к мастеру маникюра. А это негативно скажется на результате.
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К слову, самостоятельное снятие покрытия может повредить ногтевую пластину. А неправильное удаление загрязнений может повредить ногтевое покрытие.
Посещение бассейна и распаривание рук задерживает влагу и мешает мастеру работать. Использование жирных масел затруднит обезжиривание.
Самостоятельное срезание кутикулы может привести к неравномерному обрезанию и риску заражения. И неправильное подпиливание ногтей может вызвать их расслоение. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.