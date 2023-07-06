Нанесите духи за ушами – удивитесь результату

Стало известно, почему нужно наносить парфюм за уши.
Летом духи быстро выветриваются. В связи с этим появляется необходимость усилить стойкость аромата.
Можно наносить парфюм на волосы. Хотя специалисты предупреждают о вреде распыления духов на волосы из-за содержания спирта. Распылять духи на волосы можно только при условии использования несмываемых средств по уходу за шевелюрой.
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Также можно нанести парфюм на бальзам для губ или вазелин. Они станут хорошим фиксаторами для аромата. Бальзам с духами стоит нанести за уши. Так аромат будет держаться на вас дольше. Об этом рассказали thevoicemag.ru.
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