Нанесите духи за ушами – удивитесь результату

Стало известно, почему нужно наносить парфюм за уши.

Летом духи быстро выветриваются. В связи с этим появляется необходимость усилить стойкость аромата.

Можно наносить парфюм на волосы. Хотя специалисты предупреждают о вреде распыления духов на волосы из-за содержания спирта. Распылять духи на волосы можно только при условии использования несмываемых средств по уходу за шевелюрой.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также можно нанести парфюм на бальзам для губ или вазелин. Они станут хорошим фиксаторами для аромата. Бальзам с духами стоит нанести за уши. Так аромат будет держаться на вас дольше. Об этом рассказали thevoicemag.ru.