Стала известна дата появления аналогов Zara Home и H&M Home в России

Стало известно, когда россияне увидят продукцию, аналогичную товарам Zara Home и H&M Home.

Оказалось, компания Redecoro готова к запуску магазинов осенью 2023 года.

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«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн-магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ «Метрополис». В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ», – отметили в tass.ru.