«Неожиданные новости потрясут»: астролог рассказала, на кого обрушатся неприятности на работе в июле

Фото: freepik.com

Астролог Анна Савельева выделила два знака зодиака, которым выпадут испытания.

Многие люди трудятся не покладая рук. Однако на работе в любой момент могут возникнуть сложности. Кто-то за спиной плетет заговоры, другие не справляются с  напряженной обстановкой. Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, кому в июле выпадут испытания на работе. Она выделила два знака зодиака, которых ждут неприятности.

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«У Близнецов могут быть неприятности на работе в июле. Им следует аккуратно работать с информацией. Следует в работе опираться на официальные источники (официальные письма и распоряжения) , а не так "так делали всегда". Это поможет избежать больших потерь, неприятностей и ошибок. 

Тельцов ждут неожиданные новости, которые из потрясут. Но эти потрясения для многих позитивные, для других негативные. А может быть и так, не было счастья, да несчастье помогло. Так что не сильно зацикливайтесь на этом, а посмотрите вперед, какие возможности могут открыться с такой информацией», – поделилась астролог.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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