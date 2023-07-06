«Неожиданные новости потрясут»: астролог рассказала, на кого обрушатся неприятности на работе в июле

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«У Близнецов могут быть неприятности на работе в июле. Им следует аккуратно работать с информацией. Следует в работе опираться на официальные источники (официальные письма и распоряжения) , а не так "так делали всегда". Это поможет избежать больших потерь, неприятностей и ошибок.

Тельцов ждут неожиданные новости, которые из потрясут. Но эти потрясения для многих позитивные, для других негативные. А может быть и так, не было счастья, да несчастье помогло. Так что не сильно зацикливайтесь на этом, а посмотрите вперед, какие возможности могут открыться с такой информацией», – поделилась астролог.