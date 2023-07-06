Это не стоит выкидывать: как правильно использовать старые рубашки

Опытные домохозяйки знают, почему не стоит выбрасывать старые рубашки.

Все очень просто. Из этого материала можно создать множество стильных предметов одежды. Например, можно сшить подушки, салфетки или сумочки для бутылок с водой. Манжеты можно использовать для создания различных мелких вещей, в том числе кошелька для хранения швейных принадлежностей.

Также можно использовать рукава. Если взять четыре рукава от двух рубашек, можно сделать полноценную домашнюю юбку.