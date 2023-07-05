Температура до 38 градусов: в каких регионах будет очень жарко

Стало известно, где будет невыносимая жара в ближайшие дни.

Аномальная жара ожидается в Самарской области. К концу недели воздух прогреется до 40 градусов. Синоптики прогнозируют, что в дни с 6 по 8 июля температура составит 30-36 градусов тепла. В последующие дни ожидаются еще более высокие температуры.

Девятого и десятого июля температура поднимется до 38 градусов днем и до 23 градусов – ночью. Прогнозируется отсутствие осадков.

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Также соседняя Саратовская область будет покрыта 38-градусной жарой, особенно в южных районах, граничащих с Казахстаном. Такая погода сохранится до конца недели. Об этом рассказали vzsar.ru.