Названа дата, когда доллар начнет снижаться: уже в июле — Центробанк в деле

Рубль в эти июльские дни поддержал тренд, заданный несколько недель назад. Национальная валюта на торгах продолжила снижаться, демонстрируя цифры, которых мы не видели 15 месяцев.

Аналитики склоняются к тому, что в ближайшие дни курс на понижение российской валюты будет продолжен. Не исключено, что доллар дорастет до 100 рублей.

Среди позитивных факторов, которые могут развернуть тренд на падение рубля называются рост цен на сырье и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ путем повышения ключевой процентной ставки.

Не исключено, что Центробанк скажет свое слово уже 21 июля.

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