Всего две ложки под каждый кустик и огурцы пойдут в буйный рост: один к одному, сладкие, хрустящие — никакой химии

Молоденькие огурчики в теплице. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет получить хороший урожай с огорода.

Июль - время активного роста и созревания многих огородных культур. В этом месяце активно растут огурцы, а значит, нужно обеспечить их подкормкой.

Самая простейшая - это зола. Ее обычно вносят после обильного полива огурцов. Подкормка золой решает несколько задач: прогоняет вредителей, укрепляет корни и повышает урожайность.

Огурчики будут давать стабильный урожай, плоды вырастут ровными, хрустящими и сладкими.

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Достаточно под каждый кустик огурцов насыпать по две ложки пепла после сожжения травы или древесины. Хорошо посыпать пеплом и листья огурцов, это нужно для борьбы с вредителями.

По материалам belnovosti.by.

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