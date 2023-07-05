Всего две ложки под каждый кустик и огурцы пойдут в буйный рост: один к одному, сладкие, хрустящие — никакой химии

Июль - время активного роста и созревания многих огородных культур. В этом месяце активно растут огурцы, а значит, нужно обеспечить их подкормкой.

Самая простейшая - это зола. Ее обычно вносят после обильного полива огурцов. Подкормка золой решает несколько задач: прогоняет вредителей, укрепляет корни и повышает урожайность.

Огурчики будут давать стабильный урожай, плоды вырастут ровными, хрустящими и сладкими.

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