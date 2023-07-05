Не 90 и даже не 95 рублей: аналитики сделали шокирующий прогноз по курсу доллара на ближайшие дни — утешить нечем

Российский рубль в эту среду, 5 июля, продолжил взятый несколько недель назад тренд на снижение, обновляя минимумы более чем за 15 месяцев.

Курс доллара на торгах на Московской валютной бирже за день вырос на 1,82 рубля, до 91 рубля, юаня — на 21 копейку, до 12,54 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 99 рублей.

Эксперты в области финансов прогнозируют, что в ближайшие дни рубль продолжит терять позиции. Повышаться доллар будет не до 90 и даже, скорее всего, не до 95 рублей. Это согласуется с макроэкономической обстановкой. Так что, утешить пока нечем.

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