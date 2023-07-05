Мгновенно станут как новые: как с легкостью отмыть стеклянные крышки для кастрюль и сковород

На кухне быстро копится посуда, которую нужно помыть. Поэтому порой кастрюлям и сковородкам, а особенно стеклянным крышкам от них уделяется не так много времени. Они становятся мутными, а капли жира застывают и оттереть их даже губкой становится сложно. Однако матерые хозяйки раскрыли секрет, как легко и просто отмыть такие крышки.
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Как оказалось, на помощь в такой ситуации придут проверенные средства — пищевая сода и перекись водорода. Если использовать их, то любые пятна накипи исчезнут, как и следы жесткой воды, жира.
Для этого нужно смешать соду и перекись до консистенции кашицы и натереть ей крышки с обеих сторон. Спустя 10 минут можно пройтись по стыкам с ручкой и металлической каемкой зубной щеткой или зубочисткой, после чего следует промыть посуду. Крышки засияют так, будто они новые, пишет портал «БелНовости».