Мгновенно станут как новые: как с легкостью отмыть стеклянные крышки для кастрюль и сковород

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Как оказалось, на помощь в такой ситуации придут проверенные средства — пищевая сода и перекись водорода. Если использовать их, то любые пятна накипи исчезнут, как и следы жесткой воды, жира.

Для этого нужно смешать соду и перекись до консистенции кашицы и натереть ей крышки с обеих сторон. Спустя 10 минут можно пройтись по стыкам с ручкой и металлической каемкой зубной щеткой или зубочисткой, после чего следует промыть посуду. Крышки засияют так, будто они новые, пишет портал «БелНовости».