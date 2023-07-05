Простой способ быстро избавиться от запаха пота из подмышек: так делали прабабушки и всегда пахли приятно

В последнее время многие стали настороженно относиться к дезодорантам. И вместо продуктов промышленного производства предпочитают пользоваться домашними средствами по уходу за собой.
Так, эффективности в борьбе с запахом пота можно добиться, используя цитрусовые. Отличное средство - обычный лимон. Он, кстати, в качестве ингредиента входит в состав многих косметических средств.
Лимон отбеливает кожу, делает ее более нежной, его кислота препятствует размножению бактерий, которые, собственно, и являются источником неприятного запаха от потного тела. С помощью цитрусовых уничтожали запах пота еще наши прабабушки и всегда пахли приятно.
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После вечернего душа натрите кожу подмышками долькой свежего лимона и оставьте на пятнадцать минут. Затем смойте.
Смыть немедленно следует и в случае, если почувствуете раздражение на коже или жжение. Лимон не подходит для чувствительной кожи.
По материалам apteka24-podolsk.ru.