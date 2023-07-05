Закупайтесь впрок, пока не поздно! Россиян ошарашили новостью о резком росте цен на продукты

Россиян предупредили о том, что в ближайшее время цены в магазинах пойдут в рост. Этому способствуют два фактора - рост курса доллара и подорожание бензина.

Эксперты считают, что, в первую очередь, подорожает хлеб, подсолнечное масло и гречневая крупа. К счастью, и масло, и гречку можно закупить впрок, как и муку. Логично предположить, что и на нее цены поднимутся.

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