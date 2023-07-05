Закупайтесь впрок, пока не поздно! Россиян ошарашили новостью о резком росте цен на продукты

Россиян предупредили о том, что в ближайшее время цены в магазинах пойдут в рост. Этому способствуют два фактора - рост курса доллара и подорожание бензина.
Эксперты считают, что, в первую очередь, подорожает хлеб, подсолнечное масло и гречневая крупа. К счастью, и масло, и гречку можно закупить впрок, как и муку. Логично предположить, что и на нее цены поднимутся.
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«Транспортировку никто не отменял. Согласно оценкам аналитиков, мы можем увидеть рост цен на хлеб и растительное масло. Не на много, 5-6%, но все же. Также подорожать может гречка. Замены этим продуктам нет, так что цены будут расти постепенно и не столь интенсивно», - считает сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.
По материалам vnimanie.pro.