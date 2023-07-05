Можно сорвать большой куш: астрологи назвали самые счастливые даты в июле для каждого знака зодиака

Астрологи высчитали самые удачные и счастливые даты в этом месяце для каждого знака зодиака. По их словам, именно в такие дни повышаются шансы найти новую работу или обрести любовь, а также можно выиграть в лотерею и разбогатеть.

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У Овнов счастливый день будет 6 июля, Тельцов — 7 июля, Близнецов — 5 июля, Раков — 5 июля, Львов — 9 июля, Дев — 5 июля, Весов — 7 июля, Скорпионов — 4 июля, Стрельцов — 6 июля, Козерогов — 8 июля, Водолеев — 8 июля, Рыб — 7 июля.