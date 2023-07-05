Биржа закрыта: что случилось с долларом на торгах — последний курс валют

Российская валюта ощутимо уступает евро, доллару и юаню на протяжении нескольких последних недель на валютных торгах.

Не стал исключением и сегодняшний день, среда, 5 июля. Рубль вновь утратил несколько позиций. К этому времени торги уже остановлены, биржа закрыта до утра четверга, 6 июля.

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