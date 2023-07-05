Биржа закрыта: что случилось с долларом на торгах — последний курс валют

Российская валюта ощутимо уступает евро, доллару и юаню на протяжении нескольких последних недель на валютных торгах.
Не стал исключением и сегодняшний день, среда, 5 июля. Рубль вновь утратил несколько позиций. К этому времени торги уже остановлены, биржа закрыта до утра четверга, 6 июля.
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Последний курс валют на сегодня, 5 июля, выглядит так: к закрытию торгов, 19:00 по московскому времени, доллар вырос на 1,82 рубля, до 91 рубля, юань — на 21 копейку, до 12,54 рубля, евро — на 1,76 рубля, до 99 рублей.
По материалам 1prime.ru