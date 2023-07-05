Больше не слипнется: что нужно сделать перед варкой риса — раскрываем секрет опытных кулинаров

Рисовая крупа. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, у кого нет времени, чтобы долго промывать рис.

Рис не будет клейким и не слипнется во время варки, если его предварительно хорошо промыть. Буквально - до такого состояния, пока вода из-под риса не станет прозрачной, словно чистая.

Но есть и более простой способ лишить риса клейкости, то есть освободить его от избытка крахмалистого вещества.

Теплую воду нужно смешать с ложкой соли и залить ее рис. Примерно через сорок минут жидкость можно слить.

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Этот метод считается самым эффективным в очищении риса от избытка крахмала. Подвергать рис такой обработке можно перед приготовлением любого блюда из него.

По материалам belnovosti.by.

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