Больше не слипнется: что нужно сделать перед варкой риса — раскрываем секрет опытных кулинаров

Рис не будет клейким и не слипнется во время варки, если его предварительно хорошо промыть. Буквально - до такого состояния, пока вода из-под риса не станет прозрачной, словно чистая.

Но есть и более простой способ лишить риса клейкости, то есть освободить его от избытка крахмалистого вещества.

Теплую воду нужно смешать с ложкой соли и залить ее рис. Примерно через сорок минут жидкость можно слить.

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