Буханка хлеба, йод и вода: эффективное средство для роста огурцов — быстро и просто справляемся с проблемой пожелтевших листьев

Огурцы в теплице. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для дачников, которые хотят получить хороший урожай.

Огородники часто сталкиваются с проблемой пожелтевших листьев огурцов, хотя до осени еще далеко.

Подобное может свидетельствовать о том, что огурцам не хватает питания. Так что нужно срочно их подкормить. Отлично справится с задачей подкормка, приготовленная на основе хлеба.

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Нужно отделить мякиш от горбушки и отправить его в ведро с водой. Через 8–12 часов размокший хлеб нужно размягчить в кашу, затем вводим ложку йода, перемешиваем и оставляем еще на несколько часов.

Перед применением состав нужно процедить. Подкармливать этой смесью огурцы нужно один раз в две недели.

По материалам belnovosti.by

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