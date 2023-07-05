Новое правило — огромный штраф: вот что будет, если не пустить в квартиру газовщиков — правительство одобрило

Многие россияне пользуются газом. Раз в год специальные службы должны приходить и проверять исправность котла, целостность труб и соблюдение безопасности. Но порой россияне не пускают газовщиков на порог. Кто-то боится мошенников, другие не хотят, чтобы были выявлены нарушения. Но теперь для таких граждан хотят ужесточить наказание. Новый закон одобрило правительство.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Отмечается, что штраф вырастет в пять раз — до десяти тысяч рублей. Проект уже в скором времени будет направлен в Госдуму.
А пока за недопуск газовщиков в квартиру или отказ от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте оборудования предусмотрено денежное наказание в размере до двух тысяч рублей, пишет издание «Известия».