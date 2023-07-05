Новое правило — огромный штраф: вот что будет, если не пустить в квартиру газовщиков — правительство одобрило

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Отмечается, что штраф вырастет в пять раз — до десяти тысяч рублей. Проект уже в скором времени будет направлен в Госдуму.

А пока за недопуск газовщиков в квартиру или отказ от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте оборудования предусмотрено денежное наказание в размере до двух тысяч рублей, пишет издание «Известия».