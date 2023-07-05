Не будете успевать обрывать: копеечная подкормка обеспечит бурный рост помидорам — никакой химии, внесите в июле

В июле помидоры нужно обязательно подкормить. Речь не идет об использовании препаратов содержащих химикаты.

Подкормку можно сделать самостоятельно — и обойдется это в копейки. Компоненты, из которых она состоит, полностью натуральны. Это зола, яичная скорлупа и жмых горчицы.

Все нужно поместить в какую-то тару в равных пропорциях и тщательно перемешать. Воду в такой состав добавлять не нужно.

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