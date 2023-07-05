Не будете успевать обрывать: копеечная подкормка обеспечит бурный рост помидорам — никакой химии, внесите в июле

В июле помидоры нужно обязательно подкормить. Речь не идет об использовании препаратов содержащих химикаты.
Подкормку можно сделать самостоятельно — и обойдется это в копейки. Компоненты, из которых она состоит, полностью натуральны. Это зола, яичная скорлупа и жмых горчицы.
Все нужно поместить в какую-то тару в равных пропорциях и тщательно перемешать. Воду в такой состав добавлять не нужно.
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Полученным порошком нужно посыпать грядки с помидорами и просто полить их обычной водой. Помидоры после такой подкормки пойдут в быстрый рост, не будете успевать обрывать!
По материалам belnovosti.by