Банки резко повысили цены на валюту: евро стоит дороже 100 рублей, доллар — больше 91

Рубль серьезно слабеет по отношению к доллару и евро с начала лета и к этому дню уже обновил годовые максимумы.
В эту среду, 5 июля, на Московской валютной бирже евро подскакивал до 100 рублей, доллар — до 91. Многие российские банки тут же подняли курс в обменниках и начали продавать евро и доллары по этим ценам.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Согласно информации, представленной на сайте банков, в ВТБ евро продается по 100,2 рубля, доллар — 91,9 рубля. В «Газпромбанке» евро стоит 101,14 рубля, доллар — 92,98 рубля. Самый дорогой евро в «Тинькофф банке»: 101,8 рубля, доллар там же стоит 92,1 рубля.
По материалам 1prime.ru