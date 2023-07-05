Банки резко повысили цены на валюту: евро стоит дороже 100 рублей, доллар — больше 91

Евро и доллары. Фото: Global Look Press

Согласно информации, представленной на сайтах крупных российских банков, евро и доллар сильно подорожали.

Рубль серьезно слабеет по  отношению к доллару и евро с начала лета и к этому дню уже обновил годовые максимумы.

В эту среду, 5 июля, на Московской валютной бирже евро подскакивал до 100 рублей, доллар — до 91. Многие российские банки тут же подняли курс в обменниках и начали продавать евро и доллары по этим ценам. 

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Согласно информации, представленной на сайте банков, в ВТБ евро продается по 100,2 рубля, доллар — 91,9 рубля. В «Газпромбанке» евро стоит 101,14 рубля, доллар — 92,98 рубля. Самый дорогой евро в «Тинькофф банке»: 101,8 рубля, доллар там же стоит 92,1 рубля.

По материалам 1prime.ru

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