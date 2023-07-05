Банки резко повысили цены на валюту: евро стоит дороже 100 рублей, доллар — больше 91

Рубль серьезно слабеет по отношению к доллару и евро с начала лета и к этому дню уже обновил годовые максимумы.

В эту среду, 5 июля, на Московской валютной бирже евро подскакивал до 100 рублей, доллар — до 91. Многие российские банки тут же подняли курс в обменниках и начали продавать евро и доллары по этим ценам.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».