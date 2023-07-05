Домашнее натуральное средство избавит от запаха из подмышек: нужно только протереть — просто, как все гениальное

Существует множество домашних средств, с помощью которых можно избавиться от запаха пота из подмышек.

Если вы не сторонник использовать дезодоранты промышленного производства, которые не так уж и безопасны для здоровья, попробуйте справиться с деликатной проблемой с помощью цитрусовых.

Оказывается, апельсин, благодаря содержащимся в нем эфирным маслам, может эффективно противостоять неприятному запаху пота из подмышек.

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