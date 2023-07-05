Доллар по 120 рублей: пределов нет — четкий шок-расклад от аналитиков

Рубль в первую неделю июля ускорил падение к основным валютам - евро, доллару и юаню. Уже практически для всех очевидно, что возвращения к 75-ти рублям за доллар вряд ли стоит ожидать.
Всех волнует, что же будет дальше, до каких значений может дойти доллар. Аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что никаких пределов нет. Он напомнил, что доллар в марте 2022 года уже поднимался до 120 рублей. И вполне может вернуться к этому показателю.
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«С другой стороны, вряд ли позволит ЦБ настолько обесцениться рублю. Маловероятно, что в июле доллар достигнет 95 рублей. Ведь нужно понимать, что рост курса доллара на десять процентов может превратиться в инфляцию в стране до 15 процентов. Как только регулятор увидит риски в снижении рубля, он сможет применить ограничительные меры, которые поддержат национальную валюту», - отметил Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru.