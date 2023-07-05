Доллар по 120 рублей: пределов нет — четкий шок-расклад от аналитиков

Рубль в первую неделю июля ускорил падение к основным валютам - евро, доллару и юаню. Уже практически для всех очевидно, что возвращения к 75-ти рублям за доллар вряд ли стоит ожидать.

Всех волнует, что же будет дальше, до каких значений может дойти доллар. Аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что никаких пределов нет. Он напомнил, что доллар в марте 2022 года уже поднимался до 120 рублей. И вполне может вернуться к этому показателю.

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