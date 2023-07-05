На Черноморском побережье настоящая ад — мест нет, загорают стоя: отдыхающих ждал неприятный сюрприз на пляжах в июле

Путешественники уже два года отказываются от дальних поездок, так как цены на перелеты стали дорогими, а добраться в Доминикану, Мексику, на Бали теперь гораздо сложнее и требует больше денег и времени. Поэтому отечественные курорты снова пользуются спросом.

Однако уже в первых июля там не осталось свободных мест. Курорты Краснодарского края уже заполнены отдыхающими. Как отмечают в соцсетях, на пляжах нет даже стоячих мест.