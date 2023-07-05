Начинается жуткий месяц: этим пяти знакам зодиака выпадут тяжелые испытания

Астролог советует Овнам избегать азартных игр, а также участия в лотереях. Им лучше не вступать в споры и не вступать в конфликты. Нужно взять себя в руки и не поддаваться эмоциям.

Сложно будет справиться с эмоциями Близнецам. Ими овладеют злость и гнев, которые могут навредить их стабильным отношениям, поэтому стоит себя сдержать. Астролог настоятельно рекомендует не применять силу, чтобы решить конфликт. Также рекомендуется отложить финансовые дела, важные переговоры и сделки на более благоприятное время.

Львы также могут попасть в череду неурядиц. Их будут преследовать неудачи, срыв планов. Та как от них ничего не зависит, то не стоит реализовывать свои планы немедленно, лучше отложить идеи на потом. Также июль не время для важных сделок, крупных покупок. Предпочтительнее устроить отпуск.

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А вот Стрельцам нужно себя сдерживать, уважать собеседников и соглашаться идти на компромиссы, иначе ждут большие потери. Еще нужно избегать встреч с большим скоплением людей, а то можно нарваться на конфликт. Этому знаку зодиака просто необходимо быть спокойным.

Водолеи могут заметить препятствия в делах, задержки в реализации планов. Нужно лишь набраться терпения. Им нужно не давать заведомо невыполнимые обещания, иначе в будущем это может обернуться против вас. Ситуацию усугубляет отток сил, лень и апатия, пишет портал «А теперь внимание!».